Беларусь выходит из соглашения с ЕС о реадмиссии

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Палинчак Михаил / УНИАН

Парламент Беларуси принял законопроект о приостановлении действия Соглашения о реадмиссии с Европейским Союзом.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

В понедельник, 4 октября, обе палаты парламента — Палата представителей, а затем Совет Республики — приняли решение о выходе. Теперь его должен утвердить самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Именно он подал законопроект меньше месяца назад — 8 сентября. «Радио Свобода» сообщает, что Беларусь практически перестала выполнять условия данного соглашения с лета 2021 года.

Соглашение между Республикой Беларусь и Европейским Союзом об упрощении визового режима и реадмиссии лиц, проживающих на территории ЕС без разрешения, подписали 8 января 2020 в Брюсселе.