Pandora Papers: в Кремле заявили, что не будут проверять информацию об офшорах окружения Путина, потому что «не увидели доказательств»
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Фото УНИАН
В Кремле сообщили, что не будут проверять данные об офшорах окружения президента России Владимира Путина из расследования Pandora Papers.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет РБК.
Он отметил, что там не увидели реальных доказательств и не считают их причиной для проверок.
«Мы не увидели скрытых богатств. Пока ничего особенного мы не увидели. Единственное, что действительно бросается в глаза, так это демонстрация того, какое государство имеет самые большые лакуны — это США. Пока речь идет просто о каких-то таких утверждениях, которые непонятно на чем основываются. Это, конечно, не повод для проверок», — заявил Песков.
Российский телеканал «Дождь» также проанализировал, как Pandora Papers освещали провластные СМИ. Информационные агентства РИА Новости и ТАСС преимущественно написали об офшорах иностранных лидеров, а особенно — президента Украины Владимира Зеленского. Зато о россиянах в этой утечке агентства почти не писали — только РИА Новости подало комментарий гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста.
То же касается и других сайтов, которые в основном публиковали новости только о самом факте появления Pandora Papers. Зато российские телеканалы полностью проигнорировали эту тему.
В расследовании Pandora Papers обнародована информация о том, что гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст через офшоры имеет долю в компании, которая в Москве получила государственные средства на снос кинотеатров. Также там фигурируют и глава администрации президента РФ Антон Вайно, зять министра иностранных дел России Сергея Лаврова, семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова и Светлана Кривоногих, которую называют близкой подругой Путина, а ее дочь Елизавета «феноменально похожа» на российского президента.
- 3 октября 2021 года 650 журналистов со всего мира опубликовали 12 млн документов о владельцах офшоров. Там фигурируют около 35 действующих и бывших глав государств и более 300 чиновников. Утечка документов произошла из компаний, работающих, в частности, на Британских Виргинских островах и Кипре, в Панаме, Белизе, Сингапуре, ОАЭ и Швейцарии.