В Киеве в хостеле задержали боевика «ДНР». Он признался в убийствах раненых украинских военных

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Офис генерального прокурора

В Киеве в одном из хостелов задержали боевика «ДНР», который приехал из оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, мужчина входил в состав группировки «Оплот», в 2014 году убивал раненных в бою украинских военных, а также проводил разведку для артиллерийских обстрелов позиций ВСУ.

Установлено, что задержанный является жителем оккупированного Донецка, присоединился к рядам боевиков в 2014 году.

Сейчас ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины, задержанный находится под стражей.