Мининфраструктуры определило компанию, которая достроит Дарницкий мост в Киеве

Новости

Синиця Олександр / УНІАН

Региональный филиал «Юго-Западная железная дорога» АО «Укрзалізниця» подписала контракт с компанией «Автострада» на 1,15 млрд гривен по завершению строительства Дарницкого моста в Киеве. Сам мост находится на балансе «Укрзалізниці».

Об этом пишет пресс-служба Министерства инфраструктуры.

«Успешная инфраструктурная история Киева невозможна без решения проблемы долгостроев. В столице их десятки. Начиная от Подольско-Воскресенского и Дарницкого мостов до многочисленных ЖК, школ, больниц и офисных зданий. Это все — замороженные инвестиции, ценность которых с каждым годом уменьшается», — отметил министр Александр Кубраков.

Компания должна будет достроить автомобильные съезды на левом берегу столицы. После этого мост сможет заработать на полную мощность, так как он уже 10 лет недостроенный и имеет значительный резерв пропускной способности. В то же время соседние Южный мост и мост Патона сильно перегружены.