Прокуратура сообщила о подозрении командиру корабля морской охраны, который пропустил танкер Delfi через границу

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Александр Населенко / «Бабель»

Одесская областная прокуратура сообщила о подозрении бывшему командиру корабля отряда морской охраны города, который пропустил в порт танкер Delfi, затонувший в 2019 году.

Об этом говорится на сайте Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в ноябре 2019 командир корабля морской охраны и другие пограничники осмотрели танкер Delfi. Тогда они установили, что танкер пересек государственную границу Украины безо всех необходимых документов и с количеством экипажа, которое было меньше обязательного, — командой из трех вместо пяти человек.

Пограничники зафиксировали, что главные двигатели судна были нерабочими, танкер не имел одного якоря и система связи работала нестабильно. На судне также не было топлива и провизии. Несмотря на это, командир корабля, который нес дежурство в акватории Черного моря, пропустил танкер через границу.

«В результате грузовой танкер в условиях шторма сорвался с якоря и, дрейфуя, сел на мель возле одесского пляжа «Дельфин», где произошла утечка нефтепродуктов», — говорится в сообщении.

Командира обвинили в небрежном отношении военного лица к службе, причинившем существенный вред (ч. 3 ст. 425 УК Украины).