Суд Минска приговорил к трем годам колонии украинца за участие в протестах
- Автор:
- Олег Панфилович
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Telegram / TUT.by новости
Суд в Минске приговорил к трем годам заключения гражданина Украины за участие в акциях протеста.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси.
«Гражданин Ф. в августе-сентябре 2020 года в ходе несанкционированных массовых мероприятий в центральной части Минска вместе с другими лицами нарушал общественный порядок и блокировал движение транспорта. Препятствовал нормальной работе предприятий и организаций», — говорится в сообщении.
Кроме того, украинца признали виновным в создании и администрировании Telegram-чата, в котором «планировалось и обсуждалось нанесение протестной символики и надписей на различные элементы городской среды».
«Выступая в роли организатора, Ф. подыскал и изготовил орудия и средства преступления, в том числе аэрозольную краску в баллончиках, кисти, перчатки, растворитель, трафареты. Распределил роли исполнителей, а также лично принял участие в нанесении на фасады не менее 27 зданий надписей и изображений протестного характера. В результате таких действий причинен ущерб на сумму более 2,5 тыс. рублей [25 тыс. грн]», — сообщает прокуратура.
На основании этого Заводской райсуд Минска назначил украинцу лишение свободы на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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