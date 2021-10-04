МИД Грузии: Экстрадиция Саакашвили невозможна, всю информацию Украине передали

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Палинчак Михаил / УНИАН

В Министерстве иностранных дел Грузии заявили, что экстрадиция экспрезидента Михеила Саакашвили в Украину невозможна.

Об этом заявил глава МИД Давид Залкалиани, пишет Imedi.

Он отметил, что Украина имеет полное право заниматься безопасностью и заботиться о своих гражданах. Но Саакашвили ранее был гражданином Грузии и совершал преступления именно как гражданин Грузии.

«Преступления, по которым ему были предъявлены обвинения и за которые он был осужден, соответствуют законодательству Грузии», — подчеркнул министр.

По его словам, экстрадиция в Украину была бы возможна, только если бы Саакашвили совершил преступление на территории Украины. Залкалиани подчеркнул, что с украинской стороной ведется активная коммуникация по поводу Саакашвили и всю необходимую информацию ей передают.

Премьер-министр страны Иракли Гарибашвили отметил, что Саакашвили может вернуться в Украину только после того, как отбудет срок в Грузии.

«Очень жаль, что этот человек в течение девяти лет был нашим президентом. Если он желает вернуться в Украину, то может это сделать через шесть лет, после выполнения тюремного наказания по приговору грузинского суда», — сказал он.

Также премьер рассказал, что по данным грузинской разведки, Саакашвили планировал провокации в Тбилиси и даже убийство оппозиционных политиков, для того чтобы «ситуация в Грузии стала неконтролируемой».

В прокуратуре сообщили, что 4 октября задержали еще двух человек по делу Саакашвили. Их обвинили в сокрытии преступления, в частности в том, как Саакашвили смог пересечь границу Грузии. Министр иностранных дел Грузии считает, что Саакашвили также мог нелегально пересечь границу и Украины.