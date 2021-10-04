МИД Грузии: Экстрадиция Саакашвили невозможна, всю информацию Украине передали
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- Алексей Ярмоленко
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Палинчак Михаил / УНИАН
В Министерстве иностранных дел Грузии заявили, что экстрадиция экспрезидента Михеила Саакашвили в Украину невозможна.
Об этом заявил глава МИД Давид Залкалиани, пишет Imedi.
Он отметил, что Украина имеет полное право заниматься безопасностью и заботиться о своих гражданах. Но Саакашвили ранее был гражданином Грузии и совершал преступления именно как гражданин Грузии.
«Преступления, по которым ему были предъявлены обвинения и за которые он был осужден, соответствуют законодательству Грузии», — подчеркнул министр.
По его словам, экстрадиция в Украину была бы возможна, только если бы Саакашвили совершил преступление на территории Украины. Залкалиани подчеркнул, что с украинской стороной ведется активная коммуникация по поводу Саакашвили и всю необходимую информацию ей передают.
Премьер-министр страны Иракли Гарибашвили отметил, что Саакашвили может вернуться в Украину только после того, как отбудет срок в Грузии.
«Очень жаль, что этот человек в течение девяти лет был нашим президентом. Если он желает вернуться в Украину, то может это сделать через шесть лет, после выполнения тюремного наказания по приговору грузинского суда», — сказал он.
Также премьер рассказал, что по данным грузинской разведки, Саакашвили планировал провокации в Тбилиси и даже убийство оппозиционных политиков, для того чтобы «ситуация в Грузии стала неконтролируемой».
В прокуратуре сообщили, что 4 октября задержали еще двух человек по делу Саакашвили. Их обвинили в сокрытии преступления, в частности в том, как Саакашвили смог пересечь границу Грузии. Министр иностранных дел Грузии считает, что Саакашвили также мог нелегально пересечь границу и Украины.
- 1 октября 2021 года в Тбилиси задержали бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Он покинул страну в 2013 году, против него там возбуждено четыре уголовных дела, еще по двум уже есть приговоры. Также против него возбудили дело за незаконное пересечение границы. В СИЗО Саакашвили уже объявил голодовку, а президент страны заявили, что ни в коем случае его не помилует.
- Саакашвили является гражданином Украины. Ему гражданство вернули в мае 2019 года указом президента Владимира Зеленского. На фоне его ареста Украина вызвала посла Грузии, а Зеленский обеспокоен.