Силовики разоблачили в Киеве хакера, который нанес иностранным компаниям ущерб на $150 млн

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Fabian Grohs / Unsplash

Силовики разоблачили хакера, причастного к атакам на более чем 100 иностранных компаний, понесших от этого ущерб на $150 миллионов.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Идентифицировать его удалось во время международной спецоперации украинских правоохранителей с участием представителей Интерпола, Европола, а также правоохранительных органов Франции и США.

Украинец распространял вирусы для вымогательства денег у иностранных компаний за восстановление данных. Программное обеспечение попадало в компьютерные системы корпораций через взлом программы для удаленной работы пользователя с компьютером, а также через спам-рассылку. После этого вирус шифровал данные, за восстановление доступа к которым от компаний требовали деньги.

«Среди пострадавших — известные мировые энергетическая и туристическая компании, а также разработчики техники, которым нанесен ущерб на сумму более $150 млн», — подчеркнули в ОГП.

Во время обыска у хакера и близких к нему лиц изъяли более $360 тысяч, компьютерную технику, терминалы мобильной связи, транспортные средства. Кроме того, на криптокошельках мужчины заблокировано $1,3 миллиона.