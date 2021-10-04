Силовики разоблачили в Киеве хакера, который нанес иностранным компаниям ущерб на $150 млн
- Автор:
- Олег Панфилович
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Fabian Grohs / Unsplash
Силовики разоблачили хакера, причастного к атакам на более чем 100 иностранных компаний, понесших от этого ущерб на $150 миллионов.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Идентифицировать его удалось во время международной спецоперации украинских правоохранителей с участием представителей Интерпола, Европола, а также правоохранительных органов Франции и США.
Украинец распространял вирусы для вымогательства денег у иностранных компаний за восстановление данных. Программное обеспечение попадало в компьютерные системы корпораций через взлом программы для удаленной работы пользователя с компьютером, а также через спам-рассылку. После этого вирус шифровал данные, за восстановление доступа к которым от компаний требовали деньги.
«Среди пострадавших — известные мировые энергетическая и туристическая компании, а также разработчики техники, которым нанесен ущерб на сумму более $150 млн», — подчеркнули в ОГП.
Во время обыска у хакера и близких к нему лиц изъяли более $360 тысяч, компьютерную технику, терминалы мобильной связи, транспортные средства. Кроме того, на криптокошельках мужчины заблокировано $1,3 миллиона.
- В июне в Киевской области и столице сотрудники киберполиции задержали группу хакеров, которые шифровали данные на серверах иностранных компаний и нанесли им ущерб на минимум полмиллиарда долларов. Операция была международной — в ней участвовали правоохранители США и Южной Кореи. Последние принимали участие и в задержаниях.
- В мае прошлого года в Ивано-Франковске Служба безопасности задержала хакера под ником Sanix, который завладел крупнейшей базой данных за всю историю. Он продавал 773 млн электронных адресов и 21 млн паролей.