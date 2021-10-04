В Швеции погиб в ДТП автор карикатур на пророка Мухаммеда. «Аль-Каида» объявляла награду за его убийство

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Шведский художник Ларс Вилкс, нарисовавший карикатуру с головой пророка Мухаммеда на теле собаки, погиб в дорожно-транспортном происшествии.

Об этом сообщает BBC.

Вилкс ехал в автомобиле в сопровождении полиции в момент столкновения с грузовиком недалеко от города Маркарюд на юге Швеции. В аварии также погибли двое полицейских, а водитель грузовика получил ранения.

В заявлении полиции говорится, что до сих пор неясно, как произошло столкновение, но изначально не было ничего, что указывало бы на постороннее участие.

75-летний Вилкс жил под защитой полиции после того, как ему угрожали расправой из-за нарисованной в 2007 году для газеты Nerikes Allehanda карикатуры на пророка Мухаммеда. Она возмутила мусульман, которые считают визуальное изображение пророка кощунственным.

Карикатура побудила тогдашнего премьер-министра Фредрика Райнфельдта встретиться с послами из 22 мусульманских стран в попытке разрядить ситуацию. Вскоре после этого «Аль-Каида» объявила вознаграждение в размере $100 тысяч за убийство Вилкса.

В 2015 году карикатурист присутствовал на дебатах о свободе слова в Копенгагене, во время которых произошло нападение с применением огнестрельного оружия. Вилкс заявил, что, вероятно, именно он был целью нападения.