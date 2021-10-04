Транзит газа в Венгрию через Украину возобновили
- Автор:
- Олег Панфилович
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Светлицкий Сергей / УНИАН
В воскресенье вечером, 3 октября, транзит газа в Венгрию через Украину восстановили.
Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Венгрии.
Поток топлива через пограничный пункт «Берегово», по данным на 23:30, составлял более 200 тысяч кубометров в час. При этом в течение дня прокачка газа в Венгрию через Украину полностью отсутствовала.
1 октября стало известно, что российский «Газпром» остановил транзит газа через Украину в направлении Венгрии.
- Россия и Венгрия 27 сентября подписали договор о поставках газа. Согласно условиям, Россия ежегодно будет предоставлять Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа — 3,5 миллиарда через Сербию и еще миллиард через Австрию. Соглашение рассчитано на 15 лет с возможностью изменить объемы поставок через 10 лет.
- Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за подписания Венгрией и Россией договора на 15 лет о поставках газа в обход украинской газотранспортной системы.
- После этого Украина вызвала в МИД посла Венгрии, там поступили так же.
- В правительстве Венгрии пообещали мешать вступлению Украины в НАТО из-за критики соглашения с Россией.