В Израиле усилили карантинные меры. COVID-сертификат смогут получить только те, кто вакцинировались тремя дозами

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Tim Reckmann / Flickr

Правительство Израиля усилило карантинные меры в стране на фоне вспышки коронавируса. Для получения электронного COVID-сертификата теперь нужно сделать три прививки от болезни.

Об этом пишет The Associated Press.

Такие изменения затронут около двух миллионов жителей страны, которые получили лишь две дозы вакцины, но еще не успели получить бустерную дозу. Израиль стал первой страной, которая сделала бустерную дозу необходимым условием для получения сертификата о вакцинации.

В то же время те, кто получили две дозы или недавно перенесли коронавирус, получат пропуск на шесть месяцев. С ним они смогут бывать в общественных помещениях.

Десятки израильтян вышли на акции протеста из-за таких действий правительства. Они считают это принудительной вакцинацией.