Партия Саакашвили проигрывает местные выборы в Грузии. Но в самых больших городах будет второй тур

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Mikhail Japaridze \ TASS via Getty Images

Партия бывшего президента Михеила Саакашвили «Единое национальное движение» проигрывает местные выборы в Грузии правящей политсиле «Грузинская мечта».

Соответствующие данные обнародовала ЦИК страны после обработки более 99% протоколов.

Правящая партия «Грузинская мечта» набрала 46,65% голосов. В соглашении с оппозицией отмечалось, что если политсила наберет меньше 43%, то она объявит досрочные парламентские выборы. Но «Грузинская мечта» незадолго до выборов вышла из соглашения.

В то же время политсила Саакашвили «Единое национальное движение» набрала 30,7% голосов. На третьем месте — партия бывшего премьера Георгия Гахарии «Для Грузии». Она набрала 7,79%. Все остальные политические силы не набрали более 3% голосов.

Но во многих грузинских городах, в том числе крупнейших, состоится второй тур выборов мэра. В частности, в Тбилиси за этот пост поборются действующий мэр от «Грузинской мечты» Каха Каладзе (44,96%) и лидер партии Саакашвили Ника Мелия (32,94%).

В городе Рустави кандидат от «Грузинской мечты» Нино Лацабидзе получила 44,64% голосов, а кандидат от оппозиции Давид Киркитадзе — 43,77%.

В Кутаиси на должность мэра претендует бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе. Она является кандидатом от оппозиции и получает 43,3% голосов, тогда как ее оппонент от «Грузинской мечты» Иосиф Хахалеишвили — 41,56%.

В Батуми оппозиционный кандидат Георгий Киртадзе получил 42,02% голосов, а представитель от правящей партии Арчил Чиковани — 41,32%.