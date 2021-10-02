Зеленский оценил работу «Слуги народа» на 3+, свою — на 7—8

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский на выездном заседании фракции «Слуга народа» в Трускавце заявил, что оценивает работу «слуг» на сегодня на три с плюсом по 5-балльной шкале.

Об этом он заявил в комментарии «Украинской правде».

«Не хватает опыта. Я вижу большое количество людей, которые очень сильно подтянулись. Есть мощные люди, которых, извините, что я так говорю, никогда не было в Украине, не было много таких людей. С точки зрения цифровизации, инфраструктуры, энергетики в таких боях и конкуренции, которые у нас есть на международной арене», — сказал президент, давая характеристику фракции.

Отвечая на вопрос, как он сам изменился и как оценивает свою работу, Зеленский сказал: «Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку. 7—8, так говорят? По 12-балльной. Я думаю, я там где-то посередине».