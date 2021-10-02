Зеленский оценил работу «Слуги народа» на 3+, свою — на 7—8
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Президент Владимир Зеленский на выездном заседании фракции «Слуга народа» в Трускавце заявил, что оценивает работу «слуг» на сегодня на три с плюсом по 5-балльной шкале.
Об этом он заявил в комментарии «Украинской правде».
«Не хватает опыта. Я вижу большое количество людей, которые очень сильно подтянулись. Есть мощные люди, которых, извините, что я так говорю, никогда не было в Украине, не было много таких людей. С точки зрения цифровизации, инфраструктуры, энергетики в таких боях и конкуренции, которые у нас есть на международной арене», — сказал президент, давая характеристику фракции.
Отвечая на вопрос, как он сам изменился и как оценивает свою работу, Зеленский сказал: «Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку. 7—8, так говорят? По 12-балльной. Я думаю, я там где-то посередине».
- 1 октября в Трускавце началось заседание «Большой фракции» депутатов от «Слуги народа». На него 2 октября приехал и Владимир Зеленский. В планах заседания СН — наработки плана трансформации страны, стратегии развития экономики и социальной сферы, кадровые вопросы, включая отставку спикера Рады, совещания с министрами и их оценка.