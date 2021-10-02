Задержание Саакашвили: в МИД Грузии отреагировали на позицию Зеленского

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Гонтарь Владимир / УНИАН

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отреагировал на позицию президента Украины по поводу ареста Михеила Саакашвили и заявил, что стратегическое партнерство между странами не может быть в заложниках у одного человека.

Об этом сообщает Imedi News.

«Их позиция понятна, потому что Саакашвили является их гражданином. Посольство имеет коммуникацию, был контакт с сотрудником посольства, он предоставит украинской стороне всю интересующую их информацию [...]. У нас будут разъяснения по всем вопросам, и наши отношения с Украиной будут развиваться так же, как развивались до этого. Недопустимо, чтобы один человек брал в заложники стратегическое партнерство», — заявил Залкалиани.

Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил «Европейской правде», что украинская сторона попросила Грузию допустить консула к Саакашвили для оказания ему консульской и правовой помощи.