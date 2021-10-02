Задержание Саакашвили: в МИД Грузии отреагировали на позицию Зеленского
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Гонтарь Владимир / УНИАН
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отреагировал на позицию президента Украины по поводу ареста Михеила Саакашвили и заявил, что стратегическое партнерство между странами не может быть в заложниках у одного человека.
Об этом сообщает Imedi News.
«Их позиция понятна, потому что Саакашвили является их гражданином. Посольство имеет коммуникацию, был контакт с сотрудником посольства, он предоставит украинской стороне всю интересующую их информацию [...]. У нас будут разъяснения по всем вопросам, и наши отношения с Украиной будут развиваться так же, как развивались до этого. Недопустимо, чтобы один человек брал в заложники стратегическое партнерство», — заявил Залкалиани.
Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил «Европейской правде», что украинская сторона попросила Грузию допустить консула к Саакашвили для оказания ему консульской и правовой помощи.
- Бывшего президента Грузии Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. Его отправили в СИЗО в городе Рустави (недалеко от Тбилиси). Утром 1 октября Саакашвили сообщил, что прилетел в город Батуми, однако правоохранители заявляли, что он официально не пересекал государственную границу, и убеждали, что он находится в Украине, в Трускавце.
- Экс-президент Грузии покинул страну в 2013 году. Против него на родине возбуждено четыре уголовных дела, еще по двум уже есть приговоры. Также против него завели дело за незаконное пересечение границы.
- В СИЗО Саакашвили объявил голодовку.
- Президент Украины Зеленский обеспокоен ситуацией и «тоном заявлений, которые звучат в Грузии».