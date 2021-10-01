Саакашвили в грузинской тюрьме объявил голодовку. Он просит встречи с украинским консулом

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Нужненко Сергей \ УНИАН

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в тюрьме объявил голодовку и назвал себя политзаключенным.

Об этом после встречи с ним сообщила грузинская обмудсмен Нино Ломджария, пишет Mtavari.

По ее словам, Саакашвили также требует встречи с украинским консулом. Защитой Саакашвили в Грузии будет заниматься генеральный директор канала Mtavari Ника Гварамия.

В то же время в грузинской прокуратуре отметили, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается, а наличие у него украинского гражданства не повлияет на отбывание наказания в Грузии.