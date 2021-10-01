Саакашвили в грузинской тюрьме объявил голодовку. Он просит встречи с украинским консулом
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- Алексей Ярмоленко
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Нужненко Сергей \ УНИАН
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в тюрьме объявил голодовку и назвал себя политзаключенным.
Об этом после встречи с ним сообщила грузинская обмудсмен Нино Ломджария, пишет Mtavari.
По ее словам, Саакашвили также требует встречи с украинским консулом. Защитой Саакашвили в Грузии будет заниматься генеральный директор канала Mtavari Ника Гварамия.
В то же время в грузинской прокуратуре отметили, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается, а наличие у него украинского гражданства не повлияет на отбывание наказания в Грузии.
- 1 октября в столице Грузии задержали Саакашвили и отправили в СИЗО в городе Рустави (близ Тбилиси). Впоследствии на странице Саакашвили в Facebook опубликовали видео, в котором он говорит, что приехал в Грузию, чтобы «помочь народу» и что 3 октября они будут «праздновать победу».
- Утром 1 октября Саакашвили сообщил, что прилетел в город Батуми, однако правоохранители заявляли, что он официально не пересекал государственную границу и убеждали, что он находится в Украине в городе Трускавце.
- Экс-президент Грузии покинул страну в 2013 году. Против него на родине возбуждено четыре уголовных дела, еще по двум уже есть приговоры.