В Грузии против Саакашвили завели еще одно дело — за незаконное пересечение границы
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН
В Грузии против бывшего президента Михеила Саакашвили завели еще одно уголовное дело. На этот раз за незаконное пересечение границы.
Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Грузии.
«МВД расследует факт незаконного пересечения границы Михеилом Саакашвили — преступление, предусмотренное статьей 344 Уголовного кодекса Грузии. Все необходимые и процессуальные следственные действия по делу проводятся в активном режиме», — говорится в сообщении.
Там также напомнили, что по совокупности обвинений Саакашвили приговорили к шести годам лишения свободы. В то же время еще четыре дела расследуются.
Президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.
- 1 октября в столице Грузии задержали Михеила Саакашвили и отправили в СИЗО в городе Рустави (близ Тбилиси). Впоследствии на странице Саакашвили в Facebook опубликовали видео, в котором он говорит, что приехал в Грузию, чтобы «помочь народу» и что 3 октября они будут «праздновать победу».
- Утром 1 октября Саакашвили сообщил, что прилетел в город Батуми, однако правоохранители заявляли, что он официально не пересекал государственную границу и убеждали, что он находится в Украине в городе Трускавце.
- Экс-президент Грузии покинул страну в 2013 году. Против него на родине возбуждено четыре уголовных дела, еще по двум уже есть приговоры.