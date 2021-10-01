В Грузии против Саакашвили завели еще одно дело — за незаконное пересечение границы

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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН

В Грузии против бывшего президента Михеила Саакашвили завели еще одно уголовное дело. На этот раз за незаконное пересечение границы.

Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Грузии.

«МВД расследует факт незаконного пересечения границы Михеилом Саакашвили — преступление, предусмотренное статьей 344 Уголовного кодекса Грузии. Все необходимые и процессуальные следственные действия по делу проводятся в активном режиме», — говорится в сообщении.

Там также напомнили, что по совокупности обвинений Саакашвили приговорили к шести годам лишения свободы. В то же время еще четыре дела расследуются.

Президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.