На испанском острове Пальма появились два новых потока лавы — один угрожает крупнейшему городу
- Автор:
- Костя Андрейковец
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На испанском острове Пальма, где 19 сентября произошло извержение Кумбре-Вьеха, у подножья вулкана появилась новая трещина, из которой пошли еще два потока лавы.
Как сообщает El Pais со ссылкой на Институт геологии, это уже третья трещина, с учетом основной, и четвертый источник извержения лавы.
Один из новых потоков двинулся к крупнейшему городу острова Лос-Льянос-де-Аридане. Он находится рядом с городом Тодоке, большая часть которого уже уничтожена. Власти готовятся к эвакуации, но надеются, что поток соединиться с руслом основного, который ушел в океан.
По последним данным, потоки лавы уничтожили более тысячи зданий и пересекли шоссе LP2, которое является ключевым дорожным соединением на острове. В целом лава покрыла площадь почти в 26 футбольных полей, образовав на берегу полуостров.
- Остров Пальма с населением более 83 тысяч человек входит в состав архипелага Канарских островов. Извержение вулкана в южной части острова произошло после землетрясения в районе Лас-Манчас. Власти успели эвакуировать людей из эпицентров.
- Лава на своем пути уничтожила часть дорог, жилые дома и другие постройки. Предварительно ущерб от извержения оценивают в более €400 миллионов.