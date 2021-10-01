Правительство начало работу над законопроектом об амнистии людей с оккупированных территорий

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УНИАН / Ратынский Вячеслав

Кабинет министров начал подготовку законопроекта об амнистии жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые сотрудничали с оккупантами. В нем пропишут процедуру амнистии и признание некоторых документов.

Об этом заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время выступления на «Х ежегодном судебном форуме», пишет «РБК Украина».

По его словам, Венецианская комиссии 15 октября рассмотрит законопроект о переходном периоде, хотя правительство уже начало работу над законопроектом.

«Не дожидаясь принятия законопроекта о переходном периоде, мы уже работаем над законопроектом о процедуре. Это более детальный и глубокий закон, в котором мы подробно опишем, как проводить амнистию и делать конвалидацию определенных документов. Такой правовой доктрины как конвалидация до этого в Украине не было», — заявил Резников.

Конвалидация означает процедуру признания определенных документов, выданных на оккупированных территориях, таких как свидетельства о рождении, смерти, заключения и расторжения брака.