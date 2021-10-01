«Укрзалізниця» начала продавать билеты через ботов в Telegram и Viber

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Schnitzel_bank / Flickr

С 1 октября пассажирам компании «Укрзалізниця» в официальном чат-боте в Viber и Telegram доступны билеты на все поезда дальнего следования, в том числе на скоростных и региональных маршрутах.

Боты доступны по ссылкам: Telegram и Viber. У них есть следующие функции:

продажи и возврата билетов;

заказ питания;

отображения расписания движения;

информирование о прибытии, опоздание поезда, номер пути;

онлайн-табло.

Также есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника и оставить обратную связь в специальной форме. Эти чат-боты впервые запустили 12 января 2021 года, однако тогда через них можно продавались только билеты на скоростные поезда «Интерсити +».