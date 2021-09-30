Семь каналов показали PR-фильм об Офисе президента. Его снял главный режиссер Goodmedia — компании cемьи Кирилла Тимошенко

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Вячеслав Ратинский / УНИАН

Двадцать четвертого сентября шесть телеканалов — «Интер», «1+1», «Украина», «Украина 24», ICTV и «Дом» — показали фильм «30 років незалежності. За лаштунками». На следующий день, 25 сентября, его показал UA: Перший. Фильм рассказывает о подготовке празднования 30-й годовщины Независимости Украины и роли главы Офиса президента Андрея Ермака и его заместителя Кирилла Тимошенко в этом праздновании. В фильме они рассказывают, как президент Владимир Зеленский и они сами смогли «сделать невозможное» — организовать грандиозное шоу на День Независимости, День Государственного Флага, провести «Крымскую платформу» и саммит первых леди и джентельменов.

Ни в телевизионных версиях фильма, ни на YouTube нет титров с указанием авторов и режиссера. Как сообщили «Бабелю» в Офисе президента, фильм делал Андрей Нестеренко. Он же — главный режиссер продакшена частной компании Goodmedia, которой до марта прошлого года владел замглавы ОП Кирилл Тимошенко. Теперь компанией владеет его жена Алена Тимошенко.

«Визитка» Андрея Нестеренко на официальном сайте Goodmedia. Goodmedia

«Бабель» отправил запросы на все телеканалы, которые показали фильм. Ответили только «Дом» и UA: Перший. «Письмо с предложением рассмотреть возможность демонстрации спецпроекта «30 лет независимости. За кулисами» поступило из Директората по вопросам информационной политики Офиса президента Украины», ― ответила пресс-служба «Дома». По словам представителей канала, фильм решили транслировать, потому что «целесообразно и важно показать нашей аудитории, на каком уровне и с каким резонансом состоялось празднование».

Пресс-служба UA: Першого ответила, что фильм «30 лет независимости. За кулисами» предложила показать генеральный директор Директората по вопросам информационной политики ОП Ирина Победоносцева. Копию фильма для показа канал получил от Андрея Нестеренко.

В Офисе президента не ответили на вопрос, сколько стоили съемки и монтаж фильма и кто за него заплатил. «Это не фильм в чистом виде, это спецпроект ― материалы репетиций снимались во время репетиций, по сути, сейчас были записаны только комментарии и несколько проездок. В остальном использованы материалы самих мероприятий и бекстейджи», — сказала «Бабелю» Ирина Победоносцева.

На вопрос, как фильм попал одновременно на шесть телеканалов, в пресс-службе ОП ответили, что предложили показать его бесплатно, и руководство телеканалов согласилось. «Спецпроект предложили ряду украинских каналов для показа на безвозмездной основе для того, чтобы миллионы зрителей имели возможность вспомнить историческую дату — 24 августа 2021, когда независимая Украина на высоком уровне отмечала свой тридцатый день рождения», — сказали в ОП.