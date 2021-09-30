Суд оштрафовал латвийскую авиакомпанию за полеты над Крымом без разрешения

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Хозяйственный суд Киевской области наложил штраф на латвийскую авиакомпанию PRIMERA AIR NORDIC, которая летала над Крымом и Черным морем без разрешения Украины.

Об этом пишет прокуратура АР Крым и Севастополя в своем Facebook.

«Решением Хозяйственного суда Киевской области удовлетворено исковое заявление прокуратуры АР Крым и г. Севастополя к авиакомпании «PRIMERA AIR NORDIC» о взыскании задолженности за предоставленные ей аэронавигационные услуги в воздушном пространстве Украины, в частности, над Черным морем, на общую сумму около 150 тысяч грн», — говорится в сообщении.

Там отметили, что в настоящее время прокуратурой установлено 7 авиакомпаний, которые нарушали правила и задолжали Украине около 7 млн гривен.

Сама же компания обанкротилась и прекратила свою деятельность в 2018 году.