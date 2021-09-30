Суд оштрафовал латвийскую авиакомпанию за полеты над Крымом без разрешения
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Videvo
Хозяйственный суд Киевской области наложил штраф на латвийскую авиакомпанию PRIMERA AIR NORDIC, которая летала над Крымом и Черным морем без разрешения Украины.
Об этом пишет прокуратура АР Крым и Севастополя в своем Facebook.
«Решением Хозяйственного суда Киевской области удовлетворено исковое заявление прокуратуры АР Крым и г. Севастополя к авиакомпании «PRIMERA AIR NORDIC» о взыскании задолженности за предоставленные ей аэронавигационные услуги в воздушном пространстве Украины, в частности, над Черным морем, на общую сумму около 150 тысяч грн», — говорится в сообщении.
Там отметили, что в настоящее время прокуратурой установлено 7 авиакомпаний, которые нарушали правила и задолжали Украине около 7 млн гривен.
Сама же компания обанкротилась и прекратила свою деятельность в 2018 году.
- В сентябре 2020 года прокуратура сообщала, что суды арестовали более 60 самолетов, которые незаконно летали на аннексированный полуостров.
- В январе 2021 года Кабинет министров ввел санкции против ряда российских авиакомпаний за полеты в оккупированный Крым.