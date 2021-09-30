В Гибралтаре нашли пещерную камеру, которая была закрытой 40 тысяч лет. В ней жили неандертальцы

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gibraltarmuseum / Instagram

В Гибралтаре в пещере ученые обнаружили комнату, которой не менее 40 тысяч лет, там раньше жили неандертальцы. Эта находка может привести к революционным открытиям об их образе жизни. Об этом сообщает CNN.

Археологи из Национального музея Гибралтара с 2012 года работают над поиском потенциальных заблокированных комнат и проходов в пещере Авангард — части пещерного комплекса Горам, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ученые обнаружили комнату глубиной 13 метров в задней части пещеры, а также ряд других открытий: останки рыси, гиены и грифона, а также царапины на стенах, которые оставило неизвестное плотоядное животное.

Клайв Финлейсон, директор и главный научный сотрудник Гибралтарского национального музея, рассказал CNN, что в камере были обнаружены свидетельства жизнедеятельности неандертальцев. Археологи надеются, что дальнейшие раскопки пещеры могут привести к боковым камерам и местам захоронения.

Команда несколько лет назад нашла молочный зуб неандертальца возраста около 4 лет, а сейчас (после этого открытия) выдвинула гипотезу, что гиена могла украсть ребенка из этой самой комнаты и съесть его, однако остается открытым вопрос: а где другие останки ребенка, ведь их еще не находили.

Вход в пещеру вызвал у Финлейсона «мурашки по коже», добавив, что это было одно из самых захватывающих открытий в его карьере — уникальное по качеству сохранения. Находка — только первая стадия длительных раскопок, осталось еще много работы, чтобы раскрыть другую часть. Финлейсон сказал, что следующая работа займет десятилетия, если не больше, и он надеется использовать технологии для изучения ДНК, чтобы раскрыть больше ключей к образу жизни неандертальцев (они исчезли около 40 тысяч лет назад, жили в Европе задолго до появления Homo sapiens).