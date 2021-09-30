В Гибралтаре нашли пещерную камеру, которая была закрытой 40 тысяч лет. В ней жили неандертальцы
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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gibraltarmuseum / Instagram
В Гибралтаре в пещере ученые обнаружили комнату, которой не менее 40 тысяч лет, там раньше жили неандертальцы. Эта находка может привести к революционным открытиям об их образе жизни. Об этом сообщает CNN.
Археологи из Национального музея Гибралтара с 2012 года работают над поиском потенциальных заблокированных комнат и проходов в пещере Авангард — части пещерного комплекса Горам, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ученые обнаружили комнату глубиной 13 метров в задней части пещеры, а также ряд других открытий: останки рыси, гиены и грифона, а также царапины на стенах, которые оставило неизвестное плотоядное животное.
Клайв Финлейсон, директор и главный научный сотрудник Гибралтарского национального музея, рассказал CNN, что в камере были обнаружены свидетельства жизнедеятельности неандертальцев. Археологи надеются, что дальнейшие раскопки пещеры могут привести к боковым камерам и местам захоронения.
Команда несколько лет назад нашла молочный зуб неандертальца возраста около 4 лет, а сейчас (после этого открытия) выдвинула гипотезу, что гиена могла украсть ребенка из этой самой комнаты и съесть его, однако остается открытым вопрос: а где другие останки ребенка, ведь их еще не находили.
Вход в пещеру вызвал у Финлейсона «мурашки по коже», добавив, что это было одно из самых захватывающих открытий в его карьере — уникальное по качеству сохранения. Находка — только первая стадия длительных раскопок, осталось еще много работы, чтобы раскрыть другую часть. Финлейсон сказал, что следующая работа займет десятилетия, если не больше, и он надеется использовать технологии для изучения ДНК, чтобы раскрыть больше ключей к образу жизни неандертальцев (они исчезли около 40 тысяч лет назад, жили в Европе задолго до появления Homo sapiens).
- Археологи выяснили, что линии в пещере в Испании оставили неандертальцы более 60 000 лет назад. Исследование также показало, что пигмент применялся в разное время, иногда с интервалом в более 10 тысяч лет. То есть поколения неандертальцев со временем вернулись на это место, чтобы сделать символические надписи.
- Повреждения на костях наших дальних родственников — неандертальцев, найденных в Испании, свидетельствуют о том, что эти древние люди переживали сильные морозы, впадая в спячку, как это делают медведи, летучие мыши или ежи.
- Изучение анатомии кисти и пальцев неандертальцев показало, что они очень умело обращались с копьями, молотками и другими орудиями труда с длинными рукоятками. Выяснилось, что большой палец неандертальцев мог сильнее вытягиваться и изгибаться наружу, но значительно хуже сгибался внутрь и двигался в стороны.