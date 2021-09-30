В «Дії» отныне можно сгенерировать COVID-сертификат после вакцинации разными препаратами

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В приложении и на портале «Дія» появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат после прививки разными вакцинами.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

В ведомстве отметили, что в Украине разрешено только два комбинирования: вакцина AstraZeneca на первую дозу и мРНК-вакцина на вторую (Pfizer/Moderna) или вакцинация разными мРНК-вакцинами (Pfizer/Moderna).

Там напомнили, что сейчас существует два вида сертификатов: «желтый» и «зеленый». «Желтые» сертификаты выдают после вакцинации первой дозой, а «зеленые» — после завершения вакцинации. Также есть возможность взять бумажный международный сертификат у семейного врача.