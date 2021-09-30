Телеканал «Дом» получил предупреждение за то, что показал карту с «российским» Крымом
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Украинский телеканал «Дом» получил предупреждение от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания за показ в эфире карты, на которой Крым обозначен как территория России.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацсовета 30 сентября.
Как отмечается, карта РФ с оккупированным Крымом была продемонстрирована 5 июля 2021 года в начале и в конце программы «Русский дневник».
«Трансляция карты, на которой украинский Крым изображен частью другого государства, могла быть воспринята зрителями телеканала «Дом» так, что Крымский полуостров не входит в состав Украины. Это противоречит конституционным положениям о суверенитете, унитарности и территориальной целостности нашего государства», — пояснили в Нацсовете.
Регулятор отметил, что телеканал в тот же день принес извинения аудитории. После этого провели служебную проверку, инцидент квалифицировали как служебную халатность сотрудников.
В то же время Нацсовет заметил, что программа «Русский дневник» транслировалась на телеканале «Дом» в повторе, поэтому сотрудники могли проверить объективность информации, однако компания допустила повторную трансляцию записи программы с правонарушением.
В связи с этим компания признана нарушителем закона Украины «О телевидении и радиовещании», в частности она не выполнила обязанность вещателей по распространению объективной информации и не соблюдала законодательства Украины и требования лицензии.
- В прошлом сентябре BBC опубликовала карту Украины без Крыма. Но впоследствии удалила ее и извинилась.
- Ранее испанская телерадиовещательная корпорация RTVE опубликовала интерактивную карту распространения коронавируса в мире, на которой временно оккупированный украинский Крым обозначили как часть России.
- Также карту с «российским» Крымом публиковала французская газета Le Monde, но потом исправила.
- В мае прошлого года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверку телерадиокомпании «Студия 1 + 1» из-за того, что телеканал в новостях показал карту Украины без оккупированного Крыма.