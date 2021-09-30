Украина поддержала возвращение очных заседаний ТКГ по Донбассу. Но не в Минске
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу поддержала предложение вернуться к очным заседаниям.
Об этом заявил заместитель главы делегации Андрей Костин в интервью Интерфаксу.
Он напомнил, что с марта 2020 года заседания ТКГ и работа подгрупп происходят в формате видеоконференций. На экране есть люди, но неизвестно, кто может быть за экраном. Таким образом нарушается конфиденциальность переговоров.
Сейчас уже идут соответствующие консультации о возвращении к очным заседаниям.
«Единственная наша позиция — должна быть обеспечена безопасность всех участников, независимость и конфиденциальность прохождения этой процедуры. Поэтому мы, безусловно, не рассматриваем Минск как место для проведения очных консультаций. Но мы готовы рассмотреть другие локации», — сказал он.
- Россия разблокировала работу гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Также глава делегации Алексей Резников отметил, что открытие КПВВ позволило бы решить ряд социально-экономических вопросов для жителей оккупированного Донбасса.