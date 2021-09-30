Экс-президента Франции Саркози приговорили к году лишения свободы

Новости

Aurelien Meunier / Getty Images

Бывшего президента Франции Николя Саркози признали виновным в махинациях, связанных с финансированием избирательной кампании 2012 года.

Об этом сообщает AFP News Agency.

По версии следствия, команда Саркози потратила на избирательную кампанию €43 миллиона — практически вдвое больше разрешенной суммы.

Для того, чтобы скрыть эти нарушения, правая партия «Союз за народное движение» выдала расходы на организацию митингов и других событий за расходы на партийные мероприятия.

В этом деле прокуратура требовала для бывшего главы государства год заключения, причем шесть месяцев условно. Но суд вынес приговор об одном годе заключения. Наказание можно будет отбывать дома с помощью электронного браслета.

В любом случае у Саркози еще есть время обжаловать приговор.