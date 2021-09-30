На Донбассе в результате обстрела погиб военный ВСУ
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
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73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого / Facebook
Один украинский военнослужащий погиб на востоке Украины в результате обстрелов со стороны российских наемников.
Об этом говорится в сводке на странице Операции объединенных сил.
С начала суток, 30 сентября, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
У Новотошковского наемники совершили прицельный обстрел позиций ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Каменки оккупанты вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.
В сторону населенного пункта Попасная российские наемники тоже осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов.
«Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину», — сообщили в штабе ООС.
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