На Донбассе в результате обстрела погиб военный ВСУ

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73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого / Facebook

Один украинский военнослужащий погиб на востоке Украины в результате обстрелов со стороны российских наемников.

Об этом говорится в сводке на странице Операции объединенных сил.

С начала суток, 30 сентября, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

У Новотошковского наемники совершили прицельный обстрел позиций ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Каменки оккупанты вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.

В сторону населенного пункта Попасная российские наемники тоже осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

«Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину», — сообщили в штабе ООС.