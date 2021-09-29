Северная Македония признала украинские сертификаты о вакцинации от COVID-19

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Gorjan Ivanovski / Unsplash

Северная Македония признала выданные в Украине свидетельства о вакцинации от COVID-19.

Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Северная Македония официально признала украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19. Продолжаем расширять список доступных для въезда стран и увеличивать свободу путешествий для граждан Украины», — написал министр.