В Украине растет количество вакцинированных учителей. Больше всего их в Полтавской области

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

В Украине растет количество вакцинированных от коронавируса учителей — отдельные области демонстрируют увеличение показателей. В целом минимум одной дозой вакцины привиты 69% учителей.

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет в среду, 29 сентября.

По состоянию на 29 сентября в Украине полностью вакцинированы от коронавируса 280 тысяч учителей (43%), не вакцинировались 203 тысячи (31%), остальные получили одну дозу.

Наибольшее количество полностью вакцинированного персонала в школах таких регионов:

Полтавская область — 58,5%;

Черкасская область — 56%;

город Киев — 55,4%;

Киевская область — 52,8%;

Житомирская область — 52,5%;

Винницкая область — 52,4%.

Наименьший показатель вакцинации:

Ровенская область — 46,6%;

Львовская область — 44,3%;

Одесская область — 43,9%;

Ивано-Франковская область — 41%.

Напомним, если в школе привиты от коронавируса 80% учителей, заведение может работать в очном режиме в «желтой» карантинной зоне. Если регион в «красной» зоне, то для работы нужна вакцинация 100% персонала. Если меньше — дистанционное обучение. Министр Шкарлет уверял, что зарплата преподавателей не должна быть меньше в случае дистанционных занятий.