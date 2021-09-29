В Украине растет количество вакцинированных учителей. Больше всего их в Полтавской области
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
В Украине растет количество вакцинированных от коронавируса учителей — отдельные области демонстрируют увеличение показателей. В целом минимум одной дозой вакцины привиты 69% учителей.
Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет в среду, 29 сентября.
По состоянию на 29 сентября в Украине полностью вакцинированы от коронавируса 280 тысяч учителей (43%), не вакцинировались 203 тысячи (31%), остальные получили одну дозу.
Наибольшее количество полностью вакцинированного персонала в школах таких регионов:
- Полтавская область — 58,5%;
- Черкасская область — 56%;
- город Киев — 55,4%;
- Киевская область — 52,8%;
- Житомирская область — 52,5%;
- Винницкая область — 52,4%.
Наименьший показатель вакцинации:
- Ровенская область — 46,6%;
- Львовская область — 44,3%;
- Одесская область — 43,9%;
- Ивано-Франковская область — 41%.
Напомним, если в школе привиты от коронавируса 80% учителей, заведение может работать в очном режиме в «желтой» карантинной зоне. Если регион в «красной» зоне, то для работы нужна вакцинация 100% персонала. Если меньше — дистанционное обучение. Министр Шкарлет уверял, что зарплата преподавателей не должна быть меньше в случае дистанционных занятий.
- В Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердит четкий перечень профессий, производств и организаций, сотрудники которых обязаны сделать прививки от коронавируса. В него включат сотрудников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.