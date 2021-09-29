МВД России: В текущем году более 500 тысяч иностранцев получили российский паспорт. Половина — из Украины
- Автор:
- Олег Панфилович
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Stanislav Krasilnikov \ TASS via Getty Images
С начала текущего года 500 тысяч иностранцев получили гражданство России.
Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентину Казакову.
При этом, по ее словам, около 50% из них — жители Украины. Также российское гражданство получали выходцы из Беларуси, Молдовы и Казахстана.
По данным МВД, за два последних года российское гражданство в упрощенном порядке получили более 527 тысяч жителей «ДНР» и «ЛНР». В сентябре ведомство разработало проект указа, согласно которому жителям оккупированного Донбасса можно будет подавать на территории России заявления на участие в государственной программе по переселению соотечественников.
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