YouTube будет блокировать весь контент, который подвергает сомнению эффективность вакцин
- Автор:
- София Ходева
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Tim Reckmann / Flickr
Видеохостинг YouTube в среду, 28 сентября, заявил, что будет блокировать видео, в которых подвергают сомнению эффективность любых вакцин, а не только от коронавируса.
Об этом говорится в блоге компании.
Например, на YouTube нельзя будет загружать видео с утверждениями, что вакцина против гриппа вызывает бесплодие, а также, что мРНК-вакцина, которая защищает от кори, паротита и краснухи, может вызвать аутизм.
Представитель YouTube заявил, что компания также заблокировала каналы двух активистов, которые выступают против вакцинации — Роберта Ф. Кеннеди-младшего и Джозефа Мерколы.
Как пишет Reuters, YouTube и другие технологические гиганты, такие как Facebook и Twitter, критикуют за то, что они не делают достаточно, чтобы остановить распространение неправдивой информации о здоровье на своих сайтах.
- Во вторник YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала российского пропагандистского телеканала Russia Today за нарушение политики дезинформации относительно COVID-19. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала действия видеохостинга «медийной войной». Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube.
- Президент США Джо Байден ранее резко раскритиковал социальную сеть Facebook за то, что она, по его мнению, прилагает недостаточно усилий для борьбы с дезинформацией о вакцине против коронавируса. Однако в Facebook опровергли высказывания Джо Байдена и заявили, что популярность вакцины среди пользователей соцсети в США, наоборот, возросла.