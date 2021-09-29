МВД и Минцифры создали для полицейских программу для проверки QR-кодов на сертификатах о вакцинации

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В Министерстве внутренних дел и Министерстве цифровой трансформации разработали программу для проверки сертификатов о вакцинации.

Об этом пишет пресс-служба МВД.

«Нацполиция совместно с Минцифрой разработали и начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских, чтобы они могли быстро и бесперебойно проверить сертификат с «Дії» или сканировать бумажный его вариант. Подобно тому, как работает сейчас проверка водительских удостоверений», — пояснил глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, за несколько дней этот процесс полностью наладится. Право проверять сертификаты будут иметь полицейские и работники Госпродпотребслужбы.