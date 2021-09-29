Netflix купила студию Night School — разработчика игр Oxenfree и Afterparty
- Автор:
- Костя Андрейковец
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
Американская компания Netflix, владеющая одноименным стриминговым сервисом, впервые приобрела игровую студию и выходит на новый для себя рынок видеоигр.
Об этом сообщается на сайте Netflix.
Netflix купила Night School Studio, которая создала игры Oxenfree и Afterparty.
«Мы создаем игровое направление для своих подписчиков по всему миру. Этот путь только начинается, и мы рады сообщить, что сегодня к Netflix присоединяется Night School Studio», — заявили в Netflix.
Детали сделки не раскрывают.
- Night School Studio была основана в 2014 году бывшими разработчиками Telltale Games и Disney Interactive Studios Шоном Кранкелом и Адамом Хайнсом. Сейчас студия разрабатывает Oxenfree II: Lost Signals, которую планируют выпустить в начале 2022 года на ПК, PS4, PS5 и Nintendo Switch.