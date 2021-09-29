Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube за то, что видеохостинг удалил каналы Russia Today

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Роскомнадзор потребовал от компании Google разблокировать два немецких YouTube-канала российского пропагандистского телеканала Russia Today — RT DE и Der Fehlende Part (DFP).

Если компания этого не сделает, то видеохостингу может грозить блокировка на территории России, пишет «РБК».

Ведомство направило письмо руководству Google «с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов, принадлежащих российскому СМИ Russia Today».

«В случае неисполнения предусмотрены меры полного или частичного ограничения доступа», — отметили в ведомстве.

Компания Google, владеющая YouTube, пояснила, что каналы публиковали ложные сведения о COVID-19, из-за чего и были заблокированы.