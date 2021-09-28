В Нидерландах полиция задержала политика, которого подозревает в подготовке убийства премьер-министра страны

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В Нидерландах правоохранители разоблачили группу людей, которые готовили убийство премьер-министра страны Марка Рютте.

Об этом пишет ВВС.

В воскресенье полиция задержала лидера партии Гаагского единства Арнуда ван Доорна в качестве подозреваемого. Его отпустили после допроса в понедельник, 27 сентября.

Гаагская прокуратура подтвердила задержание политика и отметила, что расследование подготовки покушения на Рютте продолжается. Правоохранители подозревают ван Доорна в том, что он пытался собрать информацию для подготовки покушения.

Нидерландские СМИ сообщили, что за Рютте следили «разведчики», связанные с бандой наркоторговцев. После того как полиция узнала о подготовке покушения, премьера страны начали усиленно охранять.

Защита ван Доорна утверждает, что оснований для его задержания нет, поскольку не было обоснованного подтверждения его причастности к организации покушения.