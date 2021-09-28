В Нидерландах полиция задержала политика, которого подозревает в подготовке убийства премьер-министра страны
- Автор:
- Олег Панфилович
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В Нидерландах правоохранители разоблачили группу людей, которые готовили убийство премьер-министра страны Марка Рютте.
Об этом пишет ВВС.
В воскресенье полиция задержала лидера партии Гаагского единства Арнуда ван Доорна в качестве подозреваемого. Его отпустили после допроса в понедельник, 27 сентября.
Гаагская прокуратура подтвердила задержание политика и отметила, что расследование подготовки покушения на Рютте продолжается. Правоохранители подозревают ван Доорна в том, что он пытался собрать информацию для подготовки покушения.
Нидерландские СМИ сообщили, что за Рютте следили «разведчики», связанные с бандой наркоторговцев. После того как полиция узнала о подготовке покушения, премьера страны начали усиленно охранять.
Защита ван Доорна утверждает, что оснований для его задержания нет, поскольку не было обоснованного подтверждения его причастности к организации покушения.
- В июле в центре Амстердама застрелили одного из самых известных в Нидерландах журналиста, криминального репортера Петера де Вриса. Нападавшие выстрелили пять раз, одна пуля попала журналисту в голову. Полиция задержала трех подозреваемых.
- Петер де Врис в основном занимался разоблачением преступлений криминального мира. Он, в частности, выступал советником и доверенным лицом свидетеля в масштабном деле о Ридуане Таги, который считается главой уголовной банды и имеет прозвище «машина для убийств».