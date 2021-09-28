«Голос» сменил главу львовской ячейки. Часть депутатов назвала это решение незаконным и «рейдерством»

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Вячеслав Ратинский / УНИАН

Партия «Голос» решила отстранить главу львовского отделения партии Ярослава Рущишина. Вместо него организацию временно возглавил нардеп Андрей Осадчук.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Голос» поблагодарил Рущишина за вклад в развитие организации партии. «Однако последние события в Верховной Раде, открытое сотрудничество с Офисом президента вместе с частью депутатов фракции «Голос»; совместное голосование с нарушением регламента Верховной Рады; работа в интересах власти ради завуалированных взяток в виде бюджетного финансирования округов депутатами-мажоритарщиками от Львовской области Галиной Васильченко и Натальей Пипой; открытые действия, направленные на развал партии и фракции, а также отсутствие реакции Львовской организации и ее руководителя делает невозможным дальнейшее пребывание господина Рущищина в руководящих органах одной из ключевых организаций партии «Голос», — заявили в партии.

Политсовет партии обратился к совету львовской организации «Голоса» с просьбой предоставить свои предложения по кандидатуре на должность нового главы областной организации.

При этом, группа депутатов, которые после внутреннего конфликта во фракции «Голос» вышли из нее и создали собственное объединение «Справедливость», заявили о незаконном смещении Рущишина.

«Это самый большой центр партии, в который входит 132 депутата местных советов и сотни партийцев и сторонников, и который дал наибольший процент рейтинга партии «Голос» на парламентских выборах», — говорится в сообщении.

По мнению депутатов, похожие шаги уже были осуществлены в других ячейках для того, чтобы «слить» места в территориальных избирательных комиссиях под другие партии. Кроме того, депутаты возмущены, что глава партии Кира Рудык не поддержала единого кандидата от демократических сил, а публично лично выразила поддержку кандидату от «Европейской солидарности» на выборах мэра Харькова. «Именно этот депутат в свое время поддерживал и голосовал за награждение лиц, откровенно во время революции поддерживавших «Беркут», — заявили парламентарии.

Депутаты считают, что устранение независимого главы львовской ячейки является ничем иным, как рейдерством крупнейшей партийной организации и делается исключительно для «перепродажи мест под другие политические силы».

«Мы, 11 народных депутатов, выражаем поддержку львовской областной организации и надеемся, что им удастся сохранить главное — команду ценностных единомышленников. Действия руководства расцениваем как продолжение рейдерства остатков партии, целью которого является продажа ее квот в избирательных комиссиях на предстоящих выборах. Мы готовы и в дальнейшем помогать львовской организации и другим бывшим партийцам в борьбе за свои права как в публичном, так и в судебном поле», — заявили депутаты.