В Англии в графстве Дербишир впервые за 800 лет появились бобры. Они будут спасать экосистему

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Derbyshire Wildlife Trust

В Англии в графстве Дербишир впервые за 800 лет появились бобры. Грызунов туда завезли в надежде, что они смогут восстановить среду обитания водно-болотных угодий и поддержать другие виды.

Об этом говорится в сообщении Дербиширського фонда дикой природы.

В графство завезли двух взрослых бобров мужского и женского пола, которых поймали в Шотландии. Животные отсидели на карантине и прошли все необходимые медицинские обследования. В Дербишире они будут жить в заповеднике Willington Wetlands площадью 46 гектаров.

Derbyshire Wildlife Trust

Евразийские бобры вымерли в Великобритании до 16 века и в последний раз были зарегистрированы в Дербишире 800 лет назад.

«Это только начало, эти бобры помогут нам формировать, улучшать и заботиться о наших заболоченных территориях в Виллингтоне, и со временем мы поймем больше и сможем показать, как они могут сыграть решающую роль, которая помогает нам реагировать на последствия изменения климата», — отметили в заповеднике.

Отметим, что в Англии решили в марте 2025 вдоль побережья рачок высадить 3 миллиона деревьев — как раз таки для бобров, которые помогают экологии. Все дело в том, что один бобр за свою жизнь может перепилить 100 деревьев и выстроить около 50 плотин. Эти плотины защищают берег от эрозии и стабилизируют течение. Также в бобровом пруду оседают различные твердые элементы, которые содержатся в проточной воде, и появляются различные водные и околоводные животные и растения. Также увеличивается количество рыб — бобры валят деревья в воду, создавая укрытия для молодого лосося и форели от хищников.