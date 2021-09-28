Оповещения об изменениях в судебных делах и просмотр документов. В Украине запустили приложение «єСуд»

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В Государственной судебной администрации презентовали мобильный приложение «єСуд».

Об этом сообщает портал «Судебная власть».

Приложение позволяет получать push-уведомления о поступлении в электронный кабинет пользователя новых документов и изменение состояния дел, в которых пользователь является участником. Также можно пересматривать дела, производства, процессуальные документы, присланные судом в кабинет; просматривать заявления, ходатайства и другие документы, которые пользователь создал в своем кабинете.

Помимо этого приложение позволяет просматривать доверенности и ордера, которые находятся в кабинете пользователя, а также аннулировать доверенности и ордера, которые выдал пользователь.

Приложение разработали в партнерстве с Государственной судебной администрацией и «Центром судебных сервисов» в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке правительств Дании, Швейцарии и Швеции.