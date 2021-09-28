Апелляционный суд Харькова подтвердил незаконность переименования проспекта Григоренко в честь маршала Жукова

Новости

Мариенко Андрей / УНИАН

Второй апелляционный административный суд Харькова отменил возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат истцов Владимир Рысенко.

«Апелляция уже в третий раз отменила переименование проспекта Петра Григоренко в Маршала Жукова», — написал он.

Согласно постановлению, действующим остается решение суда первой инстанции.