Апелляционный суд Харькова подтвердил незаконность переименования проспекта Григоренко в честь маршала Жукова
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Мариенко Андрей / УНИАН
Второй апелляционный административный суд Харькова отменил возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат истцов Владимир Рысенко.
«Апелляция уже в третий раз отменила переименование проспекта Петра Григоренко в Маршала Жукова», — написал он.
Согласно постановлению, действующим остается решение суда первой инстанции.
- В мае 2016 года Харьковская ОГА в рамках декоммунизации переименовала проспект Маршала Жукова. После этого из-за названия проспекта началось противостояние между горсоветом и рядом депутатов и активистов.
- В июне 2020 года Харьковский окружной админсуд третий раз отменил присвоение проспекту имени маршала. Однако 24 февраля этого года Харьковский горсовет вновь поддержал решение о возвращении имени Жукова проспекту Петра Григоренко.
- 10 июня 2021 года Харьковский окружной административный суд признал противоправным решение горсовета о переименовании проспекта Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова.
- 16 июня суд признал недействительным решение Харьковской ОГА, которая в 2016 году переименовала проспект в честь генерала и правозащитника Петра Григоренко.