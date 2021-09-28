Боксер Усик хочет поехать с чемпионскими поясами в оккупированный Крым
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Иващенко Ольга / УНИАН
Украинский боксер Александр Усик, который после победного боя с британцем Энтони Джошуа стал чемпионом мира в супертяжелом весе, заявил, что намерен поехать в оккупированный Россией Крым с чемпионскими поясами.
Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистки от «Радио Свобода» на пресс-конференции в Киеве.
«Поясов нужно дождаться, чтобы ехать домой. Конечно, я хочу увидеть тренера, кумовьев, сестру. Я хочу зайти в свой зал, родненький, показать тренеру пояса, поблагодарить за то, что он когда-то давно взял меня в свою секцию и довел до высокого уровня», — сказал Усик.
На вопрос, когда он планирует ехать в Крым, Усик ответил, что не знает.
- 26 сентября Усик победил британца Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Усик победил единоличным решением судей со счетом 117-112, 116-112, 115-113.