Заместитель главы КГГА Поворозник прокомментировал расследование Бахматова: назвал его «ложью» и подает в суд на автора
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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УНИАН
Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник подает в суд на бывшего советника мэра Максима Бахматова. Тот накануне обнародовал расследование о том, что невестка Поворозника выиграла тендеры на полмиллиарда гривен.
Свою позицию Поворозник обнародовал в Facebook во вторник, 28 сентября.
Поворозник отмечает, что это расследование — «ложная информация», и просит Национальное антикоррупционное бюро проверить эти материалы и опубликовать результаты проверки.
«Я со всей ответственностью заявляю, что законы не нарушаю. За безосновательные обвинения, которые вредят моей репутации и затрагивают честь и достоинство моей семьи, их авторы должны нести ответственность. Я, как никто, заинтересован в оперативном и беспристрастном расследовании этого случая», — отметил Поворозник.
- 27 сентября 2021 года бывший советник мэра Киева Кличко Максим Бахматов опубликовал расследование о том, что фирма тогда еще будущей невестки Поворозника выиграла тендеры в сфере строительства на полмиллиарда гривен.
- 14 апреля 2020 года СБУ провела обыски в КГГА и у Поворозника. Его обвиняли в вымогательстве взятки ($125 тысяч) через посредника у представителя компании-застройщика за влияние на решение о согласовании градостроительных условий. У Поворозника денег не нашли. У него изъяли документы об объекте застройщика, которые должны были передать чиновникам КГГА для решения вопроса. 17 апреля Кличко по просьбе самого Поворозника отстранил его от исполнения служебных обязанностей. В марте 2021 года Поворозник вернулся к своим обязанностям.