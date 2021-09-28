Заместитель главы КГГА Поворозник прокомментировал расследование Бахматова: назвал его «ложью» и подает в суд на автора

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УНИАН

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник подает в суд на бывшего советника мэра Максима Бахматова. Тот накануне обнародовал расследование о том, что невестка Поворозника выиграла тендеры на полмиллиарда гривен.

Свою позицию Поворозник обнародовал в Facebook во вторник, 28 сентября.

Поворозник отмечает, что это расследование — «ложная информация», и просит Национальное антикоррупционное бюро проверить эти материалы и опубликовать результаты проверки.

«Я со всей ответственностью заявляю, что законы не нарушаю. За безосновательные обвинения, которые вредят моей репутации и затрагивают честь и достоинство моей семьи, их авторы должны нести ответственность. Я, как никто, заинтересован в оперативном и беспристрастном расследовании этого случая», — отметил Поворозник.