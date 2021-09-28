Боевики на Донбассе ранили двух украинских военных
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Sasha Maksymenko / Flickr
Во вторник, 28 сентября, на Донбассе получили ранения два украинских военных.
Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил (ООС).
«В результате враждебных действий двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Сейчас воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья — удовлетворительное», — рассказали военные.
По данным штаба ООС, боевики с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня:
- ночью и на рассвете в направлении Крымского — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- утром возле Павлополя — из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
На провокации украинские военные открывали адекватный огонь, чем заставили противника прекратить обстрелы.
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