Лукашенко назвал дату конституционного референдума в Беларуси

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что конституционный референдум в стране должен состояться не позднее февраля 2022 года.

Об этом пишет Zerkalo.io.

Лукашенко отметил, что в предложенном ему проекте много спорных моментов, которые нужно уточнить.

«Я не нашел переходных положений, которые дают ответ на вопрос, как будут действовать органы власти после принятия Конституции, как будет формироваться Всебеларусское народное собрание, как будет работать Уполномоченный по правам человека? В проекте не предусмотрены декреты. Что в таком случае будет с уже изданными? Нет ответа, каким будет механизм проведения выборов в единый день голосования в случае досрочного роспуска палат парламента», — заявил он.

По его словам, в проекте Конституции есть еще много проблемных моментов. А эксперты-юристы должны будут в короткие сроки доработать текст и убрать различные юридические неточности.

«Мы пообещали провести референдум по Конституции. От нас требовали «перемен» и не только. Мы сами понимали, что суть жизни заключается в том, чтобы постоянно меняться. Только на пользу должно быть. Изменения — это не ломка, не слом, а эволюционное развитие», — подчеркнул Лукашенко.