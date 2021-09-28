Венгрия вызвала украинского посла после критики ее соглашения с «Газпромом». МИД Украины поступил аналогично
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Кравченко Андрей / УНИАН
Венгрия вызвала посла Украины после реакции Киева на заключение Будапештом газового контракта с российским «Газпромом». Венгерского посла также пригласили в МИД.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.
«Мы заявляем о попытке нарушить наш суверенитет, и сейчас мы вызвали посла Украины в Министерство иностранных дел», — написал он.
Также Сиярто назвал «серьезным нарушением нашего суверенитета и интересов национальной безопасности» критику договора о поставках газа в обход украинской газотранспортной системы.
«Этот шаг является недружественным после значительной поддержки (аппараты искусственной вентиляции легких, медицинское оборудование, военная помощь, отдых детей, финансирование инвестиций), которую Украина получила от нас», — заявил глава МИД Венгрии.
В свою очередь, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отметил, что венгерского посла также ждут в МИД.
«МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию. Украинская сторона предпримет решительные меры по защите национальных интересов», — сказал он, цитирует «РБК-Украина».
По словам Николенко, речь о том, что транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность государства и энергетическую безопасность Европы.
Кроме этого, в МИД считают, что новое соглашение Венгрии с «Газпромом» наносит серьезный удар украинско-венгерским отношениям.
- Россия и Венгрия 27 сентября подписали договор о поставках газа. Согласно условиям, Россия ежегодно будет поставлять Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа — 3,5 миллиарда через Сербию и еще миллиард через Австрию. Соглашение рассчитано на 15 лет с возможностью изменить объемы поставок через 10 лет.
- Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за подписания Венгрией и Россией договора на 15 лет о поставках газа в обход украинской газотранспортной системы.