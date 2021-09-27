The Washington Post: Привитых вакциной «Спутник V» не пустят в США
- Автор:
- Олег Панфилович
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Пресс-служба правительства Казахстана
С ноября в США нельзя будет въехать иностранным гражданам, которые вакцинировались против коронавируса препаратами, не одобренными Всемирной организацией здравоохранения или американскими властями. В частности, это касается российской вакцины «Спутник V».
Об этом пишет The Washington Post.
Издание отмечает, что прежде, во время пандемии, для россиян не было ограничений на въезд в США. Им требовались лишь виза и отрицательный тест на COVID-19. Также The Washington Post обращает внимание, что от этого правила пострадают не только жители России, но и некоторых других стран, которым Москва поставляла вакцины.
«Спутник V» одобрен в 70 странах, в которых в целом проживают более 4 миллиардов человек. Всего в мире закуплено около 448 миллионов доз российского препарата.
- 16 сентября ВОЗ приостановила одобрение российского препарата из-за того, что во время инспекции одной из фабрик, связанных с выпуском «Спутника V», специалисты не обнаружили «соответствия надлежащим практикам производства».
- 4 марта Евросоюз начал рассмотрение российской вакцины «Спутник V» в ускоренном режиме. Однако в европейском регуляторе сомневаются в эффективности этой вакцины. Там отмечают, что данных для ее определения недостаточно, и называют препарат «русской рулеткой».
- Медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний препарата «Спутник V». Вакцина оказалась эффективной на 91,6%, ранее ее создатели заявляли о 95%.