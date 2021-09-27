«В пять раз превышает скорость звука». В США объявили об успешном испытании новой гиперзвуковой ракеты

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В США объявили об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты, которая смогла развить скорость в пять раз выше скорости звука.

Об этом сообщает Управление перспективных исследовательских проектов при Пентагоне (DARPA).

Ракету создала корпорация Raytheon Technologies. Ее оснастили прямопотоковым воздушно-реактивным двигателем Northrop Grummann и запустили с самолета. Разработка смогла развить скорость в пять махов (в пять раз превышает скорость звука).

В DARPA добавили, что разработка лучше всего себя показывает в богатой кислородом атмосфере, где скорость и маневренность затрудняют своевременное выявление целей. В Управлении утверждают, что новая ракета способна поражать цели гораздо быстрее, чем дозвуковые ракеты, и имеет значительную кинетическую энергию даже без фугасных взрывных веществ.

«Испытания ракеты в свободном полете были успешной демонстрацией возможностей, которые сделают гиперзвуковые крылатые ракеты высокоэффективным инструментом для наших истребителей», — сказал глава программы концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC) Эндрю Нойдлер.

Цель испытаний заключалась в составлении и последовательном выпуске самолета-носителя с гиперзвуковой ракетой, ее безопасном отделении, запуске маршевого двигателя, а также крейсерском полете.