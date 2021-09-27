В четырех областях Украины заработают еще 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Названы адреса

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Со вторника, 28 сентября, на дорогах четырех областей Украины заработают еще 20 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий назвал адреса, на которых заработают камеры.

Львовская область:

на 10 км + 100 автодороги М-010 в направлении поселка Ивано-Франково (ограничение скорости 50 км/ч);

на 447 км + 803 автодороги М-06 в напралвении города Броды (ограничение 50 км/ч);

на 137 км + 971 автодороги М-09 в напралвении Львова (ограничение 50 км/ч);

на 4 км + 898 автодороги Н-17 в напралвении Луцка (ограничение 50 км/ч);

на 12 км + 514 автодороги М-10-01 в напралвении города Скнилов (ограничение 50 км/ч);

на 552 км + 486 автодороги М-06 направление села Зубра (ограничение 90 км/ч);

на 528 км + 459 автодороги М-06 направление Львова (ограничение 50 км/ч);

на 523 км + 260 автодороги М-06 направление Чопа (ограничение 50 км/ч);

на 439 км + 352 автодороги М-06 направление — ул. Победы, Львов (ограничение 50 км/ч);

на 541км + 451 автодороги М-06 направление села Сосновка (ограничение 50 км/ч);

на 541 км + 296 автодороги М-06 направление города Каменнополь (ограничение 50 км/ч);

на 510 км + 120 автодороги М-06 направление поселка Запытов (ограничение 50 км/ч);

на 3 км + 064 автодороги Н-17 направление Луцка (ограничение 50 км/ч).

Запорожская область:

на 2 км + 090 автодороги Н-15 направление — Запорожье (ограничение 50 км/ч);

на 526 км + 590 автодороги Н-08 направление — Запорожье (ограничение 50 км/ч);

на 310 км + 530 автодороги М-18 направление — Запорожье (ограничение 50 км/ч);

на 310 км + 722 автодороги М-18 направление — Мелитополь (ограничение 90 км/ч).

Закарпатская область:

на 772 км+750 автодороги М-06 направление — Ужгород (ограничение 50 км/ч);

на 780 км+785 автодороги М-06 направление — Мукачево (ограничение 50 км/ч).

Одесская область:

на 3 км + 015 автодороги Т-16-28 направление — Киев (ограничение 90 км/ч).