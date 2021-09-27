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В четырех областях Украины заработают еще 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Названы адреса

Автор:
Костя Андрейковец
Дата:

picture alliance / Contributor / Getty Images

Со вторника, 28 сентября, на дорогах четырех областей Украины заработают еще 20 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий назвал адреса, на которых заработают камеры.

Львовская область:

Запорожская область:

Закарпатская область:

Одесская область: