Приложение TikTok достигло миллиарда активных пользователей
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Социальная сеть TikTok сообщила, что достигла отметки в один миллиард активных пользователей — именно столько людей использовало это приложение хотя бы раз в течение месяца.
Об этом соцсеть сообщила в понедельник, 27 сентября.
Профильное издание TechCrunch объясняет, что за год количество активных пользователей соцсети возросло на 45% (в июле 2020 года были 689 миллионов).
Ранее соцсеть сообщала, что ее самые крупные рынки находятся в США, Европе, Бразилии и Юго-Восточной Азии (штаб-квартира материнской компании ByteDance — в Китае).
- TikTok — это соцсеть для просмотра коротких видеороликов, созданная китайской компанией ByteDance. Международную версию TikTok запустили в 2017 году. TikTok часто еще называют соцсетью для подростков из-за небольшого среднего возраста ее аудитории. В 2020 году TikTok стал самым популярным приложением в мире. Аналитики говорят, что сказалась пандемия — она способствовала регистрации большого количества новых пользователей, в том числе публичных людей.