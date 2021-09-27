Приложение TikTok достигло миллиарда активных пользователей

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Социальная сеть TikTok сообщила, что достигла отметки в один миллиард активных пользователей — именно столько людей использовало это приложение хотя бы раз в течение месяца.

Об этом соцсеть сообщила в понедельник, 27 сентября.

Профильное издание TechCrunch объясняет, что за год количество активных пользователей соцсети возросло на 45% (в июле 2020 года были 689 миллионов).

Ранее соцсеть сообщала, что ее самые крупные рынки находятся в США, Европе, Бразилии и Юго-Восточной Азии (штаб-квартира материнской компании ByteDance — в Китае).