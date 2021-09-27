Таиланд ослабил условия въезда для вакцинированных туристов — с 1 ноября не придется сидеть на карантине

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Nicolas Vollmer / Flickr

Таиланд с 1 ноября открывается для вакцинированных от коронавируса туристов — власти страны отказалась от требования обязательного для них карантина по прибытию.

Об этом сообщает Reuters.

Такое ослабление касается следующих туристических регионов: Бангкок, Чиангмай, Пхангнга, Краби, Хуахин, Паттайя, Ча-Ам, а также острова Пхукет и Самуи. Также в рамках ослабление карантина в части провинций (Бангкок, в частности) откроются спа-салоны, кинотеатры и маникюрные салоны.

Отметим, что Таиланд признает только те вакцины, которые одобрила ВОЗ: CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

Если туристы приедут в страну с 1 октября до 1 ноября, то им карантин вдвое сократят: до семи дней для вакцинированных и до 10 дней для тех, кто не вакцинирован.

По состоянию на 27 сентября в Таиланде привито от коронавируса 22,8% взрослого населения — 15,9 миллиона человек.

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