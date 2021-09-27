Украинский хоккеист попал в расистский скандал. Его наказания требуют игроки НХЛ и правозащитники

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Samantha Gades / Unsplash

Хоккеист клуба «Кременчуг» Андрей Денискин попал в расистский скандал, оскорбив игрока хоккейного клуба «Донбасс» Джеймлена Смерека.

Об этом пишет Tribuna.

В воскресенье, 26 сентября во время поединка Украинской хоккейной лиги Денискин продемонстрировал расистский жест в адрес американца — изобразив, как чистит и ест банан. За это его удалили с площадки до конца игры. Матч завершился победой «Кременчуга».

После этого стало известно, что дисциплинарный комитет лиги открыл производство и может наказать Денискина. Сам игрок извинился за свое поведение.

«Хочу публично извиниться перед игроком хоккейного клуба «Донбасс» Джеймленом Смереком. Во время матча «Кременчуг» — «Донбасс» я, находясь в негативных эмоциях, показал жест, который кто-то может посчитать как оскорбление по расовой принадлежности. Я уважаю всех людей независимо от их расовой или национальной принадлежности», — заявил игрок.

Международное издание World Hockey Report назвало поведение Денискина отвратительным. «Международная федерация хоккея должна в это вмешаться», — добавило издание.

Позже Международная федерация хоккея выпустила заявление по этому поводу. «Федерация осуждает действия Андрея Денискина. Такому явно расистскому и неспортивному жесту в нашем спорте и обществе нет места», — заявил президент федерации Люк Тардиф.

Он добавил, что МФХ ожидает от Украинской лиги надлежащего расследования и соответствующей оценки действий украинского хоккеиста.

Наказать Денискина также призвали игрок клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Энтони Дюклер и эксперт американского телеканала ESPN Кевин Уикис.